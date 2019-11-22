Частный случай владельца электромобиля Tesla в австрийском Тироле вскрыл серьёзную проблему, связанную с распространением новых типов транспортных средств. После ДТП он уже полтора месяца не может сдать разбитую машину в переработку. **Пока специалисты выясняют, что с ней делать, Tesla ждёт своего часа на стоянке автомастерской.**

«Этой машине три года и 8 месяцев и до сих пор никто не смог решить вопрос с утилизацией», — жалуется Доминик Фреймут. Он разбил свою Tesla в начале октября: врезался в дерево, машина загорелась. Автовладелец говорит, что в Австрии есть лишь одна компания, которая специализируется на приёме разбитых электромобилей, но она ещё не получила лицензию на работу.

Ситуация осложняется тем, что из-за повреждения аккумулятора перевезти Tesla в другую страну или просто в другой регион нельзя — это и опасно, и незаконно. Решать проблему придётся на месте. «Аккумулятор повреждён и никто не знает, как к нему подступиться. Это одна сторона вопроса. Это очень опасно. Наконец, в Австрии просто никто не примет такие отходы», — объясняет владелица австрийской мусороперерабатывающей компании Ингеборг Фройдентхалер.

В решению судьбы разбитой Tesla подключился и автопроизводитель. Компания прислала своих специалистов для оценки ситуации и для помощи в утилизации электромобиля. Они должны хотя бы снять аккумулятор. Вопрос, что с ним делать дальше и кто будет перерабатывать другие компоненты Tesla?