Евросоюз наращивает производство и утилизацию аккумуляторов

По дорогам Евросоюза сейчас ездит 1,5 млн электромобилей. К 2025 году их будет до 70 млн. Всё это - в основном, отечественного производства. Франко-германское совместное предприятие ACC намерено изготовлять для них литиевые аккумуляторы, чтобы не зависить от азиатского импорта.

Сырьё для них поставляет компания SAFT, которая раньше специализировалась на автомобильном топливе, а теперь добывает менее вредные для атмосферы полезные ископаемые и перерабатывает использованные батареи.

"В разных европейских странах существует несколько инициатив по получению сырья из недр земли на нашей территории, - сказал член руководства SAFT Патрик де Мец . - Большие усилия предпринимает перерабатывающая промышленности потому, что нам нужны материалы, извлечённые из бывших в употреблении батарей для производства на наших заводов новых. Эти два источника должны помочь нам преодолеть разрыв между имеющимися сегодня мощностями и тем, что нам понадобится в следующие несколько лет ».

Еврокомиссия объявила, что к 2025 году Союз должен стать вторым в мире производителем литий-ионных аккумуляторных батарей (после Китая). Для этого ему необходимо изыскать 15 млрд евро для местных сырьевых проектов и обучить не менее 800 тыс рабочих.

Брюссель представил законодательное предложение о производстве и утилизации аккумуляторов, расчитывая, что оно будет принято, пока в Евросоюзе председательствует Португалия. В четверг первые политические дебаты на эту тему провели министры окружающей среды.

"Нам очень важно получить закон, которые чётко определит, какие нам нужны батареи, какой им предстоит жизненный цикл, - сказал португальский министр Жоау Педру Матуш Фернандеш. - Аккумулятор существует намного дольше, чем время, в течение которого он используется. Важно, чтобы мы знали, как перерабатывать батареи. Мы должны это учитывать при их производстве, поставках на рынок и применении по основному назначению".

Как хранитель чистой энергии, аккумулятор будет играть решающую роль в осуществленни Зеленой сделки Евросоюза. Но ему нужно учитывать, что неправильная утилизации высокотоксичных батарей может провести к экологической катастрофе.