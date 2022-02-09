Япония отправит СПГ в Европу по просьбе ЕС и США

Япония будет поставлять в Европу свой сжиженный природный газ: с такой просьбой к Токио обратились представители Евросоюза и США. Япония сама импортирует энергоносители, но в нынешней ситуации в Токио решили проявить политическую солидарность. Первые партии должны прибыть в Европу уже в марте.

Коичи Хагюда, министр торговли Японии:

"У Японии пока достаточно запасов СПГ для удовлетворения внутренних потребностей, хотя и не сказать, чтобы в избытке. Но когда ситуация в мире становится такой, как сейчас, по поводу Украины, Япония должна поддерживать страны "Семёрки", особенно те, у которых общие с Японией ценности".

На этой неделе в Вашингтоне искали альтернативные пути поставок энергоносителей в Европу на фоне кризиса вокруг Украины. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приехал к американскому коллеге Энтони Блинкену.

За океаном неоднократно призывали Брюссель диверсифицировать свою энергетику, которая сильно зависит от российских труб. О коло 40% газа и примерно треть нефти из объёма европейского импорта приходят из России. На Западе полагают, что в случае обострения ситуации Москва может "перекрыть вентиль". А те же поставки СПГ морем не помогут очень сильно просто потому, что в Европе недостаточно терминалов для приёма такого груза.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике:

"Сегодня мы живём в условиях геополитической турбулентности, в контексте России и крымского кризиса, и энергетические вопросы занимают центральное место в этом кризисе, потому что Россия без колебаний использует значительные поставки энергоносителей в Европу в качестве рычага для получения геополитической выгоды".

Также в понедельник президент США Джо Байден, принимавший в Вашингтоне канцлера Германии Олафа Шольца, открыто пообещал "положить конец" трубопроводу "Северный поток – 2". Однако сам Шольц так и не ответил на вопросы о том, готова ли Германия отказаться от газа через СП-2. Но по факту он и так не действует: регулирующие органы Германии не дают разрешения на ввод в эксплуатацию.