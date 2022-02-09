Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region

Украина

Глава МИД Испании озвучил формулу разрешения кризиса вокруг Украины

Access to the comments Комментарии
 Ирина Александрова
euronews_icons_loading
Киев, Украина
Киев, Украина   -   Авторское право  Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Ситуация с безопасностью на украинско-российской границе и границе Украины с Беларусью. Эти темы в ходе переговоров в Киеве обсудили министры иностранных дел Испании и Украины — Хосе Мануэль Альбарес и Дмитрий Кулеба.

Альбарес прибыл в Киев, чтобы продемонстрировать солидарность с украинским правительством на фоне предполагаемой рядом стран Запада угрозы вторжения в республику российских войск.

"Диалог, деэскалация, ослабление напряженности, и, если необходимо, сдерживание", — озвучил Альбарес испанский подход к разрешению ситуации.

На вопрос СМИ, будет ли Испания поставлять оружие Украине, дипломат не дал прямого ответа: "Мы работаем по сценарию, при котором любые потенциально существующие разногласия, разрешаются посредством диалога, диалога, который ведет к разрядке, а для этого необходима деэскалация".

Альбарес отметил, что его страна не считает необходимым вводить санкции против России до ухудшения ситуации с безопасностью. Однако дипломат напомнил, что ранее ЕС согласовал целый ряд санкционных мер, которые будут введены, если произойдет военная агрессия относительно Украины.

В свою очередь Дмитрий Кулеба, отметил, что ситуация остается напряженной, но контролируемой. По словам украинского дипломата, своими действиями Россия пытается взять реванш за поражение СССР в холодной войне.