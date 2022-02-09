Глава МИД Испании озвучил формулу разрешения кризиса вокруг Украины

Ситуация с безопасностью на украинско-российской границе и границе Украины с Беларусью. Эти темы в ходе переговоров в Киеве обсудили министры иностранных дел Испании и Украины — Хосе Мануэль Альбарес и Дмитрий Кулеба.

Альбарес прибыл в Киев, чтобы продемонстрировать солидарность с украинским правительством на фоне предполагаемой рядом стран Запада угрозы вторжения в республику российских войск.

"Диалог, деэскалация, ослабление напряженности, и, если необходимо, сдерживание", — озвучил Альбарес испанский подход к разрешению ситуации.

На вопрос СМИ, будет ли Испания поставлять оружие Украине, дипломат не дал прямого ответа: "Мы работаем по сценарию, при котором любые потенциально существующие разногласия, разрешаются посредством диалога, диалога, который ведет к разрядке, а для этого необходима деэскалация".

Альбарес отметил, что его страна не считает необходимым вводить санкции против России до ухудшения ситуации с безопасностью. Однако дипломат напомнил, что ранее ЕС согласовал целый ряд санкционных мер, которые будут введены, если произойдет военная агрессия относительно Украины.

В свою очередь Дмитрий Кулеба, отметил, что ситуация остается напряженной, но контролируемой. По словам украинского дипломата, своими действиями Россия пытается взять реванш за поражение СССР в холодной войне.