О чем договорились Путин и Макрон?

Пяти часов напряженных переговоров не хватило, и стороны намерены продолжить диалог: в Москве завершилась встреча президентов России и Франции. Главной темой разговора Владимира Путина и гостя, Эммануэля Макрона, стал украинский кризис и увязанный с ним запрос Москвы на гарантии безопасности от НАТО. Который, считает Макрон, необходимо удовлетворить не нарушая при этом политических принципов, которые разделяют страны западного блока. Владимир Путин и Эммануэль Макрон договорились созвониться и сверить часы после визита французского лидера в Киев, который должен состояться сегодня.

"Разработка - в соответствии с нашими основополагающими принципам - конкретных гарантий безопасности для членов ЕС и для стран региона ( Украины, Грузии, Беларуси и России) - вот задача, которую мы должны решить, - заявил Макрон по итогам встречи. - У нас состоялся разговор, в ходе которого были озвучены предложения, по которым, думаю, у России и Франции есть точки соприкосновения".

Владимир Путин поблагодарил гостя за дипломатические усилия: "Хочу поблагодарить господина президента за те усилия, которые предпринимает Франция во главе с ним по поводу урегулирования очень острого, не буду скрывать, вопроса, связанного с нашими отношениями с НАТО в целом, вопросов, связанных с обеспечением безопасности, созданием на европейском континенте обстановки стабильности, взаимного доверия и, конечно, вопроса об урегулировании кризиса на юго-востоке Украины".

Запад подозревает Россию в агрессивных намерениях в отношении Украины, утверждая, что на границу стянут стотысячный контингент. Москва отрицала и отрицает любые милитаристские планы.