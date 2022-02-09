Канадские дальнобойщики не прекращают акции протеста

Водители-дальнобойщики, участники так называемого "Конвоя свободы", частично перекрыли крупнейший пропускной пункт на границе США и Канады. Демонстранты требуют от властей отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Канадские законодатели крайне обеспокоены: протесты угрожают своевременным поставкам свежих продуктов, автомобильных запчастей и других товаров.

Акции дальнобойщиков начались 29 января после того, как водителей, пересекающих канадско-американскую границу, обязали сделать прививку от коронавируса.

Манифестанты призывали к отставке премьер-министра Канады Джастина Трюдо, несмотря на то, что большинство санитарных ограничений были инициированы региональными властями.

"Канадцы имеют право протестовать и не соглашаться с решениями правительства. Но у них нет права блокировать нашу экономику и жизнь сограждан. Это должно прекратиться", - написал в своем твиттере Трюдо.

Подобные акции протеста проходят не только в Канаде. В столице Новой Зеландии Веллингтоне водители грузовиков, легковых автомобилей и мотоциклов заблокировали улицы, ведущие к национальному парламенту. Свое движение демонстранты назвали "Конвой-2022". Манифестанты выступают против действующих в стране ковидных ограничений и обязательной вакцинации для представителей ряда профессий.