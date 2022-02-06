Протесты против антиковидных мер в Европе и Канаде

На улицы Мадрида вышли сотни людей, недовольных антиковидной политикой и ограничительными мерами. Акция протеста, в которой также приняли участие противники вакцинации, завершилась у здания парламента Испании. Власти страны с 10 февраля планируют отменить обязательное ношение масок на улице, эту меру во вторник должен одобрить кабинет министров. В настоящий момент 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от коронавируса.

В Роттердаме несмотря на плохую погоду к демонстрации против правительственных мер по сдерживанию распространения коронавируса присоединились тысячи людей. В отличие от предыдущих манифестаций это мероприятие прошло мирно. Организаторы обещают провести серию акцию в ближайшие недели. В результате общественного давления власти Нидерландов начали поэтапно смягчать ограничения.

А в Оттаве акция протеста против паспортов вакцинации, инициированная канадскими дальнобойщиками, не прекращается уже с 29 января. Власти и полиция канадской столицы признали, что больше не контролируют ситуацию и нуждаются в дополнительных ресурсах для прекращения протеста. Ранее премьер-министр страны Джастин Трюдо назвал протестующих маргинальным меньшинством.