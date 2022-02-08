"Это очень опасный сигнал": минздрав Германии критикует власти Баварии

Решение премьер-министра Баварии отложить обязательную вакцинацию для медработников вызвало в Германии бурные политические дискуссии. Одни обвиняют представителя ныне оппозиционной ХСС в популизме, другие поддерживают: так, власти Берлина и Бранденбурга объявили о смягчении целого ряда антиковидных мер — что тоже противоречит нынешнему курсу федерального правительства.

В минздраве Германии не скрывают удивления тем фактом, что руководители на местах готовы пойти против федерального закона.

Карл Лаутербах, министр здравоохранения Германии:

"Такое впечатление, что законы не касаются земельных руководителей. Я лично считаю это очень опасным сигналом. Я такому совсем не рад и надеюсь, что мы сможем найти решение".

В декабре немецкий парламент постановил, что к середине марта все медики страны — сотрудники больниц, частных клиник, домов престарелых — обязаны привиться, иначе их ждут крупные штрафы, лишение зарплаты и увольнение.

В баварском руководстве же заявили, что медперсонала и так не хватает, а драконовские меры лишь заставят уволиться и тех, кто пока работает. По данным федерального правительства, к 15-му марта минимум 10% медиков не смогут предоставить сертификат о прививке — по разным причинам.