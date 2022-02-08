Пекинская Олимпиада: день 4-ый

Более миллиарда китайцев затаили дыхание, когда их соотечественница Эйлин Гу взлетела и развернулась высоко в пекинском небе, исполнив потрясающий дабл корк 1620 и приземлилась олимпийской чемпионкой в дисциплине биг-эйр. 18-летняя Гу набрала 94, 5 балла в своём третьем прыжке, обыграв француженку Тесс Ледё. Бронза - у Матильды Гремо из Швейцарии. Россиянка Анастасия Таталина на 10-ом месте.

Стремительный марш-бросок на лыжне помог французскому биатлонисту Квентину Фийону Майе оправиться от двух промахов на огневом рубеже и выиграть золотую медаль в индивидуальной гонке на 20 км на Олимпийских играх в Пекине. Лидер и обладатель Кубка мира добавил сольное золото к серебру смешанной эстафеты, которое он выиграл в субботу. Антон Смольский из Беларуси взял серебро, отличившись меткостью стрельбы, а бронзу завоевал норвежец Йоханнес Тиннес Бё.

35-летняя Немецкая саночница Натали Гайзенбергер вошла в историю, завоевав третий подряд чемпионский олимпийский титул титул в женском одиночном разряде. самая титулованная спортсменка в истории санного спорта показала общее время 3 минуты 53,454 секунды после четырех заездов и добавила в свою коллекцию пятое олимпийское золото. Её 22-летняя соотечественница Анна Беррайтер, заняла второе место, а бронзза досталась Татьяне Иванова из Олимпийского комитета России.

Итальянские кёрлингисты Стефания Константини и Амос Мозанер завоевали золотые медали Пекина в дабл-миксте, одержав победы во всех 11 матчах. В финале они обыграли норвежцев Кристин Скаслиен и Магнуса Недрегготтена со счетом 8:5. Ранее в тот же день в матче за третье место шведский дуэт Оскар Эрикссон / Альмида де Валь обыграл британцев Дженнифер Доддс и Брюса Моуэта (9:3).

Австралиец Матиас Майер сохранил свой олимпийский титул в супергиганте и вошёл в историю как первый горнолыжник, завоевавший золотые медали на трёх Играх подряд. А чешская сноубордистка Эстер Ледецка завоевала третье олимпийское золото в параллельном гигантском слаломе. В финале она опередила Даниэлу Ульбинг из Австрии. Бронза - у словенки Глории Котник.

После состоявшихся во вторник соревнований в медальном зачете лидирует Швеция. На втором месте - Нидерланды, на третьем - Китай. Следом идут Германия, Норвегия и Италия. Российские спортсмены занимают седьмую строчку.