Олимпиада в Пекине: РФ на втором месте в медальном зачёте

Швейцарский горнолыжник Беат Фойц завоевал первую в своей карьере олимпийскую медаль. Он выиграл золото в скоростном спуске на играх в Пекине. Победитель показал результат 1 минута 42,69 секунды. Российские спортсмены не были представлены в этой дисциплине.

А шведская горнолыжница Сара Хектор принесла своей сборной третью золотую медаль, что позволило команде выйти на первое место в медальном зачете. Спортсменка по сумме двух попыток показала результат 1 минута 55,69 секунды.

Нидерландская конькобежка Ирен Вюст завоевала золотую медаль на дистанции 1 500 метров Она установила новый олимпийский рекорд, пробежав дистанцию за 1 минуту 53,28 секунды.

Немецкая биатлонистка Дениз Херрман завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на 15 км. Херрман показала результат 44 минуты 12,7 секунды, допустив один промах.

Российские фигуристы вернули себе мировое лидерство —сборная досрочно выиграла золото Олимпиады. В произвольной программе Камила Валиева первой в истории исполнила четверной прыжок.

Третий день Игр также принес россиянам первую в за 54 года медаль в прыжках на лыжах с трамплина — серебро в соревнованиях смешанных команд.

Россия в медальном зачете находится на втором месте с двумя золотыми наградами и на первом по общему числу медалей.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.