Пекин: Олимпиада открывается

Грандиозным фейерверком оповестил Пекин об официальном открытии зимних Олимпийских игр -2022. которые проходят в особоых условиях. И не только из-за строгих профилактических мер из-за пандемии Covid-19, но и дипломатического бойкота, объявленного Соединёнными Штатами, Великобританией, Канадой и другими cтранами в ответ на предполагаемые нарушения прав человека в Поднебесной..

На открытие Олимпиады прибыл и президент России Владимир Путин. Это его первый визит в КНР с начала пандемии. До церемении открытия он встретился с китайскими лидером Си Цхиньпином.

Китай предпринимает беспрецедентные меры для поддержания с таким трудом достигнутого нулевого уровня Covid-19. Поэтому власти решили, что билеты на соревнования не поступят в открытую продажу. На трибуны будут прглашены только высокопоставленные члены правящей Коммунистической партии или сотрудники государственных компаний, но и они должны будут соблюдать все ограничения, проходя также строгие проверки.