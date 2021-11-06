Во Франции епископы попросили прощения у Бога

Французские епископы собрались у базилики Святого Розария в Лурде, чтобы помолиться и попросить прощения у Бога за сотни тысяч случаев домогательств и сексуального насилия со стороны служителей церкви, которые произошли за последние 70 лет.

Также в молитве участвовали около 130 приглашенных верующих.

Франсуа Туве, эпископ в Шалоне-ан-Шампань :

Этим утром мы не просили прощения у жертв, поскольку это больше касается личных отношений между епископом и жертвой, мы не можем просить прощения у людей, которые пока ещё не могут этого сделать.

В пятницу во Франции был опубликован доклад CIASE, согласно которому не менее 216 тыс. несовершеннолетних стали жертвами преступлений на сексуальной почве, совершенных представителями католической церкви во Франции с 1950 по 2020 год. Папа Римский Франциск выразил глубокое огорчение в связи со случаями в лоне церкви сексуального насилия над несовершеннолетними во Франции и назвал это поводом для собственного стыда.