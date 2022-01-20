Кардинал Йозеф Ратцингер знал о насилии над детьми в Мюнхене

Кардинал Йозеф Ратцингер, ставший впоследствии Папой Римским Бенедиктом XVI, знал о случая сексуального насилия над несовершеннолетними со стороны священников в католической епархии Мюнхена.

Юридическая компания Westpfahl Spilker Wastl , которая провела расследование по заказу епархии, обнаружила, что преступники не понесли должного наказания, продолжив служить в церкви.

Юрист Мартин Пуш говорит: "Мы рассмотрели четыре случая и пришли к выводу что кардинала Йозефа Ратцингера следует обвинить в ненадлежащих действиях в ситуации сексуальным насилием".

Речь идет у случаях, произошедших в период с 1977 по 1982 годы. Йозеф Ратцингер все обвинения отрицает.

После публикации данных этого расследования в Ватикане вновь заявили о боли и стыде церкви из-за насилия над детьми.

В конце прошлого года во Франции независимая комиссия выявила свыше 200 тысяч жертв сексуального насилия в католических епархиях среди детей и подростков за последние 70 лет.