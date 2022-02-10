Москве опять грозят жёсткими санкциями из-за Украины

Правительство Великобритании представило парламенту проект новых санкций против Москвы. Предполагается, что в случае российского вторжения на Украину Лондон сможет налагать ограничения на любые компании, связанные с Россией.

Тем временем Великобритания направляет в Восточную Европу подкрепление. Премьер-министр Борис Джонсон заявляет об «опасном моменте» для европейский безопасности:

«Когда пала Берлинская стена народы Европы дали ясно понять, что для них свобода и безопасность крепко взаимосвязаны. Вот почему НАТО полагает, что любая страна свободна в своём стремлении присоединяться к оборонительным альянсам и это её дело, какой она сделает выбор».

Россия требует остановить расширение НАТО на восток, расценивая это как угрозу. Альянс отвечает отказом, но призывает к переговорам для снижения напряжённости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг грозит Москве последствиями в противном случае:

«У России есть выбор. Они могут либо выбрать дипломатическое решение, и мы готовы сесть за стол переговоров. Но если они выберут конфронтацию, они заплатят высокую цену. Будут экономические санкции. Будет увеличено военное присутствие НАТО на Востоке... И, конечно, оборона Украины сейчас гораздо сильнее, чем была в 2014 году».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой британского МИДа Лиз Трасс раскритиковал отношение стран НАТО к Москве:

Идеологизированные подходы, ультиматумы, угрозы, нравоучения, — это путь в никуда. К сожалению, многие наши западные коллеги сейчас увлеклись именно такой формой своей публичной деятельности. Дипломатией я это назвать не могу. Сергей Лавров министр иностранных дел России

В качестве подготовки к нападению на Украину Киев, Вашингтон и НАТО рассматривают переброску десятков тысяч российских военнослужащих к западным границам, а также масштабные учения в Чёрном море и на белорусской территории.

Москва все обвинения отвергает и возлагает ответственность за рост напряжённости на НАТО и Украину. МИД России заявлял, что для деэскалации необходимо прекратить международную военную помощь Украине и отказаться от совместных учений украинских военных и сил НАТО.

Россия обещает сразу после завершения манёвров на белорусской территории вернуть своих военных на родину.