Под Киевом проходят учения одного из подразделений территориальной обороны: 1-го января на Украине вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления", в рамках которого добровольческие отряды становятся отдельным родом войск.

"Я готовлюсь защитить свою страну от российской агрессии. Война начнётся рано или поздно, это лишь вопрос времени".

В рамках принятых недавно законов добровольческие отряды могут носить с собой собственное оружие, а минобороны, при необходимости, сможет передать им и тяжелое вооружение.

Бойцы этого подразделения утверждают, что раньше они оружия и в руках не держали, в жизни они — архитекторы, юристы, учёные.

Кадры с фанерными автоматами уже вызвали в сетях массу откликов; но в Киеве утверждают, что стремительно восполняют нехватку оружия Efrem Lukatsky/Associated Press

"Напряжение, конечно, есть, не только у меня, но и в принципе в обществе, и не только из-за русских на границе и на оккупированных территориях, но и из-за кибератак внутри Украины, из-за угроз минирования школ, метро и так далее. Это происходит уже 8 лет, и последние полгода-год только усиливается. Я же сам спокоен, поскольку я знаю, что́ я буду делать, если Россия решится на полномасштабное вторжение".

Аннелиз Боржес, Euronews:

"Министерство обороны Украины уверено, что эти люди — важнейшая часть стратегии и планов вооружить 130 тысяч гражданских и сделать их частью отрядов обороны".

Киев планирует создать 150 добровольческих батальонов, сведённых в 25 бригад. В мирное время — 10 тысяч человек, а 130 тысяч — это в "особый период".

"Я считаю, что большинство населения, кто может держать оружие, в такой момент должны быть подготовленными и обученными. Тогда у нас будет меньше потерь и больше эффективности".

Большинство новобранцев территориальных батальонов раньше не держали в руках оружия Efrem Lukatsky/Associated Press

Закон "Об основах национального сопротивления" был предложен президентом Владимиром Зеленским в мае прошлого года, а одобрен и подписан в июле.

В январе в Киев стало прибывать стрелковое, противотанковое и зенитное оружие из стран Запада, в основном из Великобритании и США.

По данным командования территориальных сил, в приграничных районах эти отряды уже достигли численности в 70% от штата мирного времени.