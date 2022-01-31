"Война начнётся рано или поздно": Украина формирует батальоны территориальной обороныКомментарии
Под Киевом проходят учения одного из подразделений территориальной обороны: 1-го января на Украине вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления", в рамках которого добровольческие отряды становятся отдельным родом войск.
"Я готовлюсь защитить свою страну от российской агрессии. Война начнётся рано или поздно, это лишь вопрос времени".
В рамках принятых недавно законов добровольческие отряды могут носить с собой собственное оружие, а минобороны, при необходимости, сможет передать им и тяжелое вооружение.
Бойцы этого подразделения утверждают, что раньше они оружия и в руках не держали, в жизни они — архитекторы, юристы, учёные.
"Напряжение, конечно, есть, не только у меня, но и в принципе в обществе, и не только из-за русских на границе и на оккупированных территориях, но и из-за кибератак внутри Украины, из-за угроз минирования школ, метро и так далее. Это происходит уже 8 лет, и последние полгода-год только усиливается. Я же сам спокоен, поскольку я знаю, что́ я буду делать, если Россия решится на полномасштабное вторжение".
Аннелиз Боржес, Euronews:
"Министерство обороны Украины уверено, что эти люди — важнейшая часть стратегии и планов вооружить 130 тысяч гражданских и сделать их частью отрядов обороны".
Киев планирует создать 150 добровольческих батальонов, сведённых в 25 бригад. В мирное время — 10 тысяч человек, а 130 тысяч — это в "особый период".
"Я считаю, что большинство населения, кто может держать оружие, в такой момент должны быть подготовленными и обученными. Тогда у нас будет меньше потерь и больше эффективности".
Закон "Об основах национального сопротивления" был предложен президентом Владимиром Зеленским в мае прошлого года, а одобрен и подписан в июле.
В январе в Киев стало прибывать стрелковое, противотанковое и зенитное оружие из стран Запада, в основном из Великобритании и США.
По данным командования территориальных сил, в приграничных районах эти отряды уже достигли численности в 70% от штата мирного времени.