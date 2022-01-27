Украина - Россия: учения на море и на суше

Более 20 кораблей ВМФ России начали военные учения в Черном море. В сообщении Минобороны РФ говорится, что их цель - "отработка безопасного маневрирования в районах интенсивного судоходства, налаживание связи и организация противовоздушной обороны на море". Отмечается также, что это часть серии военно-морских манёвров "во всех зонах ответственности" ВМФ России (в Чёрном море и более отдалённых районах, таких как Средиземное море, северо-восточная Атлантика и Тихий океан), запланированных на январь и февраль, с участием более 140 кораблей, десятков самолётов и более 10 тысяч военнослужащих.

Минобороны РФ в среду опубликовало видео, на котором российская военная техника движется к полигонам на юго-западе Ростовской области, граничащей с Донецкой и Луганской областями Украины. В заявлении министерства говорится, что 150-я мотострелковая дивизия приведена в в состояние учебной тревоги тревогу и начнет выдвижение на полигоны. Подразделения будут работать над "широким кругом задач", включая всестороннюю поддержку и огневую подготовку.

В последние недели Россия сосредоточила около 100 000 военнослужащих в приграничных с Украиной районах, что вызвало опасения о возможном вторжении. Кроме того, из Сибири и с Дальнего Востока переброшены войска для совместных учений с союзной Беларусью, которая также граничит с Украиной. В ходе этих учений российские воинские части перебрались в районы вблизи южной границы Беларуси, что примерно в 75 км от Киева.

Анелиз Борджез, Euronews:

"Здесь, на Украине, политики высокого уровня храбрятся и смягчают угрозу, исходящую от нынешнего наращивания российских войск на их границе. Министр иностранных дел здесь сказал, что нынешнее число солдат недостаточно для полномасштабной атаки, и президент неоднократно заявлял, что ситуация находится под контролем".

На фоне растущей напряжённости Румыния выразила готовность принять на своей территории дополнительные силы НАТО. Ранее Минобороны США заявило, что около 8, 5 тыс военнослужащих приведены в состояние повышенной боевой готовности, ожидая приказа о развёртывании на восточном фланге НАТО в случае вторжения России в Украину. Франция также предложила направить дополнительные войска в случае необходимости.

Власти Германии, отказавшиеся поставлять Украине оружие, несмотря на российскую угрозу, в ответ на критику заявили, что действуют в соответствии с принципом, "вытекающим из эволюции последних десятилетий и выбором, связанным в частности с ответственностью страны за Вторую мировую войну. Министр обороны страны Кристин Ламбрехт пояснила:

"Правительство Германии чётко договорилось, что мы не будем посылать никакого летального оружия, никаких поставок оружия в кризисные зоны, потому что мы не хотим ещё больше разжигать эти конфликты. И я считаю, что это также правильный путь в данном случае".

Тем не менее Германия объявила в среду об отправке на Украину 5 тыс военных касок и и пообещала также полевой госпиталь. В Берлине считают, что это чёткий сигнал, на чьей они стороне, что, тем не менее, вызвало волну сарказма как с украинской стороны, так и со стороны немецкой оппозиции.