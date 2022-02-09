Сийярто: Венгрия выступает за диалог с Россией и против санкций

Венгрия не видит реальной угрозы российского вторжения на Украину, но с тревогой следит за развитием напряжённости. Позицию Будапешта в интервью Euronews разъяснил министр иностранных дел республики Петер Сийярто. Он отметил, что любой конфликт между Западом и Востоком оборачивается серьёзными проблемами для Центральной Европы. Венгрия, по словам Сийярто, опасается новой «Холодной войны» и потому выступает за дипломатическое урегулирование разногласий с Москвой:

«Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать худшего сценария. Мы должны вкладываться в дипломатию. Мы должны вкладываться в диалог. Вот почему мы призываем, просим Российскую Федерацию и наших западных союзников, большие страны, сильные страны не терять надежды на мирное урегулирование.

Для нас, довольно небольших центральноевропейских стран, это может быть крайне опасно, если дойдёт до насилия. Так что давайте избегать худшего сценария любыми способами».

В отличие от ряда других стран Восточной Европы, Венгрия отказалась размещать на своей территории дополнительные силы НАТО на фоне российско-украинской напряжённости. По словам Петера Сийярто, Будапешт не видит в этом смысла:

«Нет, мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны, — это венгерская армия и вооруженные силы Венгрии, которые находятся в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность страны. Так что дополнительные войска на территории Венгрии нам не нужны».

Вместе с тем Будапешт критически относится к идее введения новых санкций против Москвы. Петер Сийярто настаивает на том, что этот вопрос требует серьёзной проработки внутри Евросоюза:

«Санкции могут или должны применяться только в том случае, если что-то случится. Это первое. __Во-вторых, когда речь идет о санкциях, очевидно, что эти санкции не работают.

Мы не хотели нарушать европейское единство. Мы никогда не накладывали вето. Мы всегда соглашались с этими решениями, не блокировали их. Но посмотрите, на сами эти санкции, это же провал. Они не работают. Они неудачны. Если вы посмотрите на объем торговли между крупными западноевропейскими странами, включая Францию, кстати, с Российской Федерацией, вы увидите серьёзные цифры. Вы увидите, насколько объем торговли между Францией и Россией, между Германией и Россией увеличился после введения санкций.

Моя позиция такова: если мы говорим о дальнейших санкциях, то совершенно необходимо провести честный анализ последствий введенных санкций».

Ранее в ходе визита в Москву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил о недопустимости введения новых санкций против России. Он отмечал, что эти меры причиняют значительный вред венгерской экономике.