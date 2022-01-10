Совершенно пустые авиалайнеры бороздят небо над Европой: из-за омикрона пассажиры отменяют бронирование, но самолёты вынуждены летать — иначе потеряют место в аэропорту.

Несколько стран ЕС призывают Еврокомиссию изменить правила, из-за которых, например, Brussels Airlines запланировала на ближайшие месяцы 3 тысячи "вынужденных" пустых рейсов, а такой гигант, как "Люфтганза" — 18 тысяч.

Жорж Гилкине, министр мобильности Бельгии:

"Для авиакомпаний, которые и так страдают от ковида, организация пустых рейсов — нонсенс с экологической и экономической точки зрения. Я направил письмо в Еврокомиссию, но пока не получил ответа. Я просил Комиссию изменить правила так, чтобы в небе не было пустых самолетов".

По европейским правилам, авиакомпании приобретают у аэропорта временной слот на взлёт или посадку; и если этот интервал не будет использован, его могут продать другому перевозчику. Согласовывать слот необходимо не только с аэропортом, но и с европейскими органами управления воздушным движением.

Маайке Андрис, представительница Brussels Airlines:

"Если эти общие правила не станут более гибкими, наша авиакомпания будет вынуждена выполнять ненужные полеты. Для нас это означает 3000 рейсов только для того, чтобы подтвердить право на взлёт и посадку. С экологической и экономической точки зрения от этих рейсов вполне можно было бы отказаться".

В марте 20-го, во время первой волны, Еврокомиссия приостановила действие этих правил. Но весной 21-го вернула обратно. В руководстве ЕС считают, что влияние омикрона окажется не таким негативным, как это рисуют авиакомпании: там считают, что в начале года число загруженных рейсов даже вырастет и составит около 80% от докоронавирусного уровня.