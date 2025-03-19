NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

В США рассекретили все документы об убийстве Кеннеди

Джон Ф. Кеннеди на параде в Далласе за мгновение до своего убийства, 22 ноября 1963 года.
Джон Ф. Кеннеди на параде в Далласе за мгновение до своего убийства, 22 ноября 1963 года. Авторское право AP Photo/Jim Altgens, File
Авторское право AP Photo/Jim Altgens, File
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Также планируется рассекретить материалы об убийствах сенатора Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга

РЕКЛАМА

По распоряжению Дональда Трампа рассекречены все документы, касающиеся расследования убийства президента Джона Кеннеди.

На сайте Национального управления архивов и документации США (NARA) размещено около 2200 папок из более чем 63 000 страниц.

«Это огромное количество бумаги. Вам придётся много читать», — заявил Трамп, намекая на тот факт, что документы выпущены в необработанном виде.

Указ Трампа

Дональд Трамп распорядился обнародовать оставшиеся секретные файлы, связанные с убийством, вскоре после того, как был приведён к присяге. В его указе отмечается, что рассекретить материалы можно было ещё в 2017-м. Но процесс шёл очень медленно из-за того, что и сам Трамп, и Джо Байден «придерживали» отдельные папки по соображениям национальной безопасности.

В том же документе содержится указание рассекретить и документы об убийствах сенатора Роберта Кеннеди (младшего брата президента) и правозащитника Мартина Лютера Кинга.

Ручку, которой Трампа подписал приказ, он передал министру здравоохранения Роберту Кеннеди-младшему — сыну сенатора и племяннику президента.

Место убийства Джона Кеннеди в Далласе
Место убийства Джона Кеннеди в ДалласеAP Photo/Julio Cortez, File

Речь идёт о собрании материалов, которые хранятся в Национальном управлении архивов и документации США: там папки по делу Кеннеди стали собирать в начале 1990-х. Однако множество документов ещё остаётся в распоряжении ФБР. Так, в феврале в Бюро заявили, что «обнаружили» около 2400 новых записей, связанных с убийством, и работают над их передачей в архивы.

Что уже известно

Из опубликованных документов исследователи обращают внимание на тот факт, что спецслужбы США ещё до убийства тщательно следили за Ли Харви Освальдом, но подозревали его не в подготовке покушения, а в связях с КГБ. При этом связи Освальда с Кремлём так и не были доказаны.

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

60 лет назад убили Кеннеди

В США рассекретили тысячи документов об убийстве Джона Кеннеди

Убийца сенатора Роберта Кеннеди может выйти на свободу