В США рассекретили все документы об убийстве Кеннеди

By Euronews

Также планируется рассекретить материалы об убийствах сенатора Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга

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По распоряжению Дональда Трампа рассекречены все документы, касающиеся расследования убийства президента Джона Кеннеди.

На сайте Национального управления архивов и документации США (NARA) размещено около 2200 папок из более чем 63 000 страниц.

«Это огромное количество бумаги. Вам придётся много читать», — заявил Трамп, намекая на тот факт, что документы выпущены в необработанном виде.

Указ Трампа

Дональд Трамп распорядился обнародовать оставшиеся секретные файлы, связанные с убийством, вскоре после того, как был приведён к присяге. В его указе отмечается, что рассекретить материалы можно было ещё в 2017-м. Но процесс шёл очень медленно из-за того, что и сам Трамп, и Джо Байден «придерживали» отдельные папки по соображениям национальной безопасности.

В том же документе содержится указание рассекретить и документы об убийствах сенатора Роберта Кеннеди (младшего брата президента) и правозащитника Мартина Лютера Кинга.

Ручку, которой Трампа подписал приказ, он передал министру здравоохранения Роберту Кеннеди-младшему — сыну сенатора и племяннику президента.

Место убийства Джона Кеннеди в Далласе AP Photo/Julio Cortez, File

Речь идёт о собрании материалов, которые хранятся в Национальном управлении архивов и документации США: там папки по делу Кеннеди стали собирать в начале 1990-х. Однако множество документов ещё остаётся в распоряжении ФБР. Так, в феврале в Бюро заявили, что «обнаружили» около 2400 новых записей, связанных с убийством, и работают над их передачей в архивы.

Что уже известно

Из опубликованных документов исследователи обращают внимание на тот факт, что спецслужбы США ещё до убийства тщательно следили за Ли Харви Освальдом, но подозревали его не в подготовке покушения, а в связях с КГБ. При этом связи Освальда с Кремлём так и не были доказаны.