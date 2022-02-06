Инкубатор конопляных стартапов

В израильском городе Йерухам, расположенном посреди пустыни Негев, действует инкубатор CanNegev для конопляных стартапов. Здесь вкладывают средства и помогают встать на ноги перспективным компаниям, разрабатывающим медицинские технологии на основе коннабиса. Рассказывает Зив Бет Ор, основатель CanNegev:

– Мы развиваем эти технологии по многим направлениям: фармацевтика, система доставки препарата, агротехнологии, сельское хозяйство, все области где каннабис служит сырьём. Мы находим идеи, вкладываем в их развитие деньги, помогаем формулировать идеи и разрабатывать на их основе продукцию в технологическом инкубаторе.

В Израиле использование каннабиса разрешено в медицинских целях. Сейчас он применяется при лечении ряда тяжёлых заболеваний, но ожидается, что в скором времени, после принятия новых законов, сфера его применения заметно расширится, и с этим связан интерес разработчиков новых препаратов на его основе.