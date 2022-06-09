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Таиланд

Таиланд легализовал марихуану (не всю)

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Первый житель Таиланда, купивший легальную марихуану
Первый житель Таиланда, купивший легальную марихуану   -   Авторское право  Sakchai Lalit/The Associated Press

Таиланд стал первой страной Юго-Восточной Азии, где легализовано выращивание и потребление марихуаны. Использовать каннабис в медицинских целях королевство разрешило ещё в 2018 году.

Новые правила вступили в силу в четверг; но либерализация касается лишь марихуаны с низким содержанием активных веществ (ТГК не более 0,2% по массе). Государство по-прежнему ограничивает импорт-экспорт и внутренний оборот, употребление в общественных местах всё также грозит штрафом (наравне с курением табака).

Для выращивания и торговли требуется лицензия.

Власти королевства призывают сограждан применять каннабис в быту не ради наркотического опьянения, а в медицинских, пищевых, косметических целях.