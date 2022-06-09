Таиланд легализовал марихуану (не всю)

Таиланд стал первой страной Юго-Восточной Азии, где легализовано выращивание и потребление марихуаны. Использовать каннабис в медицинских целях королевство разрешило ещё в 2018 году.

Новые правила вступили в силу в четверг; но либерализация касается лишь марихуаны с низким содержанием активных веществ (ТГК не более 0,2% по массе). Государство по-прежнему ограничивает импорт-экспорт и внутренний оборот, употребление в общественных местах всё также грозит штрафом (наравне с курением табака).

Для выращивания и торговли требуется лицензия.

Власти королевства призывают сограждан применять каннабис в быту не ради наркотического опьянения, а в медицинских, пищевых, косметических целях.