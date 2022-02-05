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Новости дня | 5 февраль — дневной выпуск
Последние обновления: 05/02/2022
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Исландия прекратит китобойный промысел
Лавина в Тироле: пять погибших
К Мадагаскару движется мощный циклон
Перу: крушение самолёта
Турция: пожар в тюрьме
Марокко: спасти ребёнка из колодца
Совбез ООН обсудил ракетные пуски КНДР
Американские добровольцы готовы воевать на Украине