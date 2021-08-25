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Аргентина

В Буэнос-Айресе завершается реставрация знаменитого кафе "Эль Молино"

 Вероника Доваль
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Кафе "Эль Молино"
Кафе "Эль Молино"   -   Авторское право  Кадр из репортажа AP
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В Буэнос-Айресе завершается реконструкция здания знаменитой кондитерской "Эль Молино", одной из архитектурных жемчужин города. Оно было открыто в 1916-м году, но пришло в запустение и в 97-м закрылось. Реставрация началась лишь три года назад, когда власти экспроприировали конфитерию у прежних владельцев. Изысканное кафе в центре города долгие годы было излюбленным местом встреч политиков, художников и интеллектуалов.