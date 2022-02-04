Очередь за олимпийскими сувенирами в Пекине

Коллекционеры каждый день ждут в очереди, чтобы купить сувениры с символикой зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в официальном магазине на улице Ванфуцзин в центре Пекина.

Логотип Олимпиады имеет сходство с китайским иероглифом "дун" ("зима"), а талисманом стала большая панда под именем Бин Дуньдунь

"Я пришла в 8 30 утра, магазин еще был закрыт, в 9:30 утра, к моменту открытия, я в числе первых зашла внутрь", — говорит местная жительница.

Среди покупателей есть и супер фанаты. В коллекции Чжан Вэньцюань хранятся уже около пяти тысяч предметов. "Это лимитированная серия олимпийских значков. Они очень искусно сделаны в форме гнезда птицы и снежинок", — показывает он.

Страсть к олимпийской символике обошлась ему в десятки тысяч долларов. Чжан Вэньцюань работал волонтером на Играх в Пекине в 2008 году. Он хотел устроится добровольцем и на этот раз или попасть на церемонию открытия в качестве зрителя, но в рамках коронавирусных ограничений власти решил изъять билеты из открытой продажи и распределить их среди определенных групп населения.

Приглашенные на церемонию открытия прошли строгую проверку безопасности, на которую их собрали за восемь часов до начала мероприятия.