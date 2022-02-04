Вашингтон критикуют за контртеррористическую операцию на севере Сирии

Вашингтон подвергся критике за спецоперацию на севере Сирии, в результате которой погибли дети и женщины. В ходе рейда был убит главарь террористической группировки ИГИЛ* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. В Белом доме утверждают, что жертвы среди гражданского населения стали результатом действий самого боевика, который подорвал себя в окружении семьи, когда в здание вошли военные. Точную информацию о местонахождении боевика предоставили иракские спецслужбы

По словам президента США Джо Дайдена, были приняты все возможные меры предосторожности, чтобы минимизировать потери среди мирных жителей и поэтому операция была наземной, а не воздушной.

"Наша команда пока работает над докладом, но мы точно знаем, что когда наши военные были готовы к захвату террориста, он, вместо того, чтобы предстать пред правосудием за совершенные преступления, в качестве заключительного акта жалкой трусости , с пренебрежением к своей собственной семье и другим людям, находившимся в доме, решил подорвать не только себя с помощью пояса смертника, он подорвал весь этаж. Мы сохраняем бдительность, в результате операции уничтожен влиятельный боевик, это наше послание всем террористам в мире — мы вас найдем", — сказал Джо Байден.

Жертвами удара стали 13 человек, в том числе шестеро детей и четыре женщины. Десятки американских десантников высадились у дома, где находился аль-Курейши. Это самая масштабная американская операция в регионе после убийства предыдущего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади в 2019 году.

*Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена