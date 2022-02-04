Единство на фоне олимпийских колец: встреча лидеров России и Китая в Пекине

В день открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине Россия и Китай демонстрируют единство на фоне обострения отношений с Западом. В совместном заявлении по итогам встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина говорится о том, что стороны выступают против расширения НАТО, а также осуждают "идеологизированные подходы времен "холодной войны". Украину и другие темы обсудили также главы дипломатических ведомств двух стран.

Читал, находясь здесь, и смотрел в интернете какие-то заявления Госдепартамента о том, что Россия готовит фейковые видео с якобы атакой украинских военнослужащих на Донбасс. Я не знаю, это бредовость, по-моему, такого рода измышлений, а их с каждым днём становится всё больше. Это очевидно любому мало-мальски опытному политологу. Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Ранее Россия раскритиковала решение США отправить в Европу дополнительный военный контингент, а в Госдепе заявили о том, что Россия собирается инсценировать и заснять провокации со стороны Украины, а также использовать подделку для развязывания войны.

Соединённые Штаты проинформировали нас о подобных планах России. Нас это не удивляет. С 2014 года мы уже не раз наблюдали подрывную деятельность со стороны России. Они не остановятся и будут продолжать фабриковать фейки и обвинять Украину. Дмитрий Кулеба Министр иностранных дел Украины

В то время как западные страны бойкотируют открытие Олимпиады, беспрецедентные дипломатические маневры затронут и Киев, и Москву. В понедельник в российскую столицу прилетает президент Франции Макрон, который не встречался лично с Владимиром Путиным на протяжении двух с половиной лет. А во вторник в Москве состоится встреча с немецким канцлером Олафом Шольцом.