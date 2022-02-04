Единство на фоне олимпийских колец: встреча лидеров России и Китая в Пекине

Единство на фоне олимпийских колец: встреча лидеров России и Китая в ПекинеКомментарии
В день открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине Россия и Китай демонстрируют единство на фоне обострения отношений с Западом. В совместном заявлении по итогам встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина говорится о том, что стороны выступают против расширения НАТО, а также осуждают "идеологизированные подходы времен "холодной войны". Украину и другие темы обсудили также главы дипломатических ведомств двух стран.
Ранее Россия раскритиковала решение США отправить в Европу дополнительный военный контингент, а в Госдепе заявили о том, что Россия собирается инсценировать и заснять провокации со стороны Украины, а также использовать подделку для развязывания войны.
В то время как западные страны бойкотируют открытие Олимпиады, беспрецедентные дипломатические маневры затронут и Киев, и Москву. В понедельник в российскую столицу прилетает президент Франции Макрон, который не встречался лично с Владимиром Путиным на протяжении двух с половиной лет. А во вторник в Москве состоится встреча с немецким канцлером Олафом Шольцом.