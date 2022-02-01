Детский труд в Идлибе

13-летний Ибрагим, проживающий в сирийском городе Идлибе, работает с 8 утра до 7 вечера в автомастерской. Под надзором своего начальника он работает, не разгибая спины. Его руки покрыты машинным маслом:

«Я развинчиваю двигатель, коробку передач, вынимаю прокладки головки блока. делаю всё, что мне говорят. Когда что-то не отвинчивается, я зову на помощь начальника. Я хочу быть механиком, когда вырасту, и открыть собственную мастерскую. Я не закончил школу, потому что она закрылась».

60% детей, проживающих в провинции Идлиб, по-прежнему находящейся под контролем Турции и исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», не учатся. Здесь функционирует только треть школ. Для поддержания образования существует целый ряд препятствий. Одно из которых — недостаток финансирования. Учителя не получают зарплату месяцами. Особенно тяжелая ситуация сложилась с образованием девочек. Учиться в одном классе с мальчиками им разрешается только в начальной школе до 10 лет. Вся система образования в Идлибе находится под контролем выпускников коранических школ.

Многим детям не остается ничего другого как наниматься на работу, чтобы помогать своим впавшим бедность родителям. По словам Ибрагима, в автомастерской он зарабатывает 100 турецких лир (фактической денежной единицы этой территории) в неделю, то есть 6,64€ или 575,87₽, из которых себе он оставляет только 10 или 20 лир, а остальное отдает отцу.

Для многих семей, проживающих на этой территории, детский труд — способ выживания. По подсчетам ЮНИСЕФ, объем гуманитарной помощи, в которой нуждается Сирия, вырос с 2020 г. на 27%. Дети заняты на всякого рода работе, нередко очень тяжелой и даже опасной. Гражданская война отнимает у этих детей не только настоящее, но и будущее.