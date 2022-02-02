Во Франции в среду сняты некоторые ковидные ограничения. Так, теперь необязательно носить маски на улице. К "улице" приравнены, например, лыжные подъёмники, открытые рынки и школьные дворы. Больше не ограничено число людей, которые могут одновременно находиться в помещении.

"Я на самом деле даже не знала. Но это очень хорошо. Ведь маска на улице всё равно бесполезна кроме разве что рынков, где нас много. Но если просто идёшь по улице, а вокруг никого — то я даже не знаю, зачем тогда маска".

Через две недели французов ожидают и новые послабления: будут вновь открыты дискотеки, а выпивать можно будет и у барных стоек — пока можно только сидя.

В то же время сохраняется действие вакцинного пропуска: на общественные мероприятия, в спортзалы, в рестораны пускают только привитых, переболевших или имеющих медотвод от вакцинации.

Габриэль Атталь, представитель французского правительства:

"Наша решимость сохранить страну открытой окупилась, и снятие ограничений идёт по плану. Мы сохраняем этот курс, остаёмся на проложенном пути, который, как все надеются, приведёт нас к прекращению санитарного кризиса".

Эпидемическая ситуация во Франции при этом остаётся непростой: уровень заражений — 35 человек на тысячу. Однако ситуация в больницах, по словам властей, остаётся стабильной.