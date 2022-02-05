Прививка или штраф: в Австрии вакцинация стала обязательной

Теперь официально: в Австрии вступил в силу закон об обязательной вакцинации от коронавируса. Начиная с субботы, всем жителям страны придется сделать прививку. Те же, кто откажется, рискуют получить штраф суммой от 600 до 3,6 тысяч евро.

"В Вене мы ежедневно вакцинируем около 7 000 человек. 10% из них получают первую дозу, 70% -- третью. Мы зафиксировали небольшой прирост количества желающих — около 9% по сравнению с прошлой неделей", — рассказал сотрудник благотворительной организации Arbeiter-Samariter-Bund Михаэль Хаусманн.

Между тем в Хельсинки несколько сотен человек вышли на акцию протеста против антикоронавирусных ограничений, ковид-паспортов и роста цен на бензин. Полиция задержала 55 участников демонстрации.

Тем временем в России, несмотря на рекордную заболеваемость, ослабляют ограничения: так в субботу Роспотребнадзор отменил обязательный карантин для контактировавших с зараженными, а их самих постановил выписывать с больничного уже через 7 дней и без контрольного ПЦР-теста.

"Если мы возьмем нашу больницу, то за предыдущие сутки к нам поступило 250 пациентов. Это много. 80-85% уже "омикрона" и 10%, наверное, это еще остатки "дельты", — говорит главный врач московской Филатовской больницы Валерий Вечорко.

А в Дании больше не нужно ни масок, ни санитарных пропусков. Страна перестала считать COVID-19 социально опасным заболеванием и отменила все ограничения. Так в эти выходные в Дании впервые за почти два года открылись ночные клубы.