RT отказывается прекращать вещание в Германии

Германия запретила вещание российскому телеканалу RT на немецком языке из-за отсутствия лицензии. Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ ФРГ (Mabb) отметила, что канал не запросил разрешение, необходимое по закону.

Немецкий регулятор потребовал прекратить вещание RT DE в интернете, через мобильное приложение RT News, а также через спутники Eutelsat и Smart TV. "Руководство RT DE не может ссылаться на какое-либо другое законное разрешение в соответствии с европейским законодательством", - подчеркивается в сообщении.

RT DE Productions ответила, что обжалует это решение в суде.

Главред RT Маргарита Симоньян подчеркнула, что телеканал не прекратит вещание в Германии, несмотря на запрет. "Это полная чушь. Вещать не прекратим. Это как если бы Роскомнадзор запретил "Дойче Велле" вещание на их собственном сайте", - написала она в телеграме.

"RT DE Productions не осуществляет вещание в принципе - ни в Европе, ни где-либо еще. Компания производит несколько программ для телеканала RT DE, который вещает из Москвы и у которого есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы", - добавила Симоньян.

В декабре Германия добилась от Eutelsat прекращения спутниковой трансляции российского новостного канала Russia Today на немецком языке. Mabb подчеркнул, что RT не подавал заявку на получение лицензии на вещание в Германии, хотя в июне обратился за лицензией в Люксембурге в обход немецкого законодательства.

В редакции канала ответили, что вещание ведется из Москвы на основании сербской лицензии, которая действует в Германии в соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении (ECTT). Регулятор же считает, что, поскольку значительная часть сотрудников немецкой службы работает в Берлине, контент, который распространяется на местную аудиторию, должен находиться под юрисдикцией ФРГ.

В середине января глава МИД ФРГ Анналена Бербок заверила, что Германия не вмешивается в вещание телеканала RT DE и не ущемляет права журналистов российской компании на доступ к информации. В свою очередь Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил Бербок об ответных мерах в отношении немецких СМИ, если ограничения на работу телеканала RT не будут сняты.

​​​​​​