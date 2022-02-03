Россия запретит вещание Deutsche Welle и аннулирует аккредитацию сотрудников московского офиса

Россия прекращает спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle на своей территории, сообщил МИД РФ.

Власти также закроют корпункт в Москве, аннулируют аккредитацию всех его сотрудников и рассмотрят вопрос о признании телеканала иностранным СМИ-иноагентом.

В сообщении на сайте МИД уточняется, что это первый этап ответных мер на запрет вещания телеканала RT DE в Германии.

Ведомство также составит список представителей структур ФРГ, причастных к ограничению вещания российского канала, им будет запрещен въезд в РФ.

Накануне Германия запретила вещание российскому телеканалу RT на немецком языке из-за отсутствия лицензии. Регулятор потребовал прекратить вещание телеканала в интернете, через мобильное приложение RT News, а также через спутники Eutelsat и Smart TV.

Компания ответила, что обжалует это решение в суде. Главред RT Маргарита Симоньян подчеркнула, что телеканал не прекратит вещание в Германии, несмотря на запрет.