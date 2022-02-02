Кремль "обратит внимание" на угрозы Кадырова журналистам

Кремль обратил внимание на обращение "Эха Москвы" по поводу заявлений главы Чечни Рамзана Кадырова о журналистах "Дождя"* и "Новой газеты".

В ответ на вопрос журналиста пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал: "Мы обратили внимание на то, что вы обратились к президенту. Это обращение сегодня будет доложено главе государства".

Ранее главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов выразил озабоченность высказываниями чеченского лидера, в которых тот призвал возбудить уголовные дела против правозащитника Игоря Каляпина, журналистки Елены Милашиной и редакций "Новой газеты" и телеканала "Дождь"*.

"В связи с угрозами, раздающимися в адрес наших коллег из Новой газеты и телеканала «Дождь» от руководителя Чеченской республики хотим заявить о своей солидарности с журналистами этих изданий", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

"Обращаем внимание правоохранительных органов на эти нарушающие законы РФ заявления от высокопоставленного чиновника, являющегося генералом МВД. Просим Президента РФ как гаранта Конституции РФ вмешаться в эту ситуацию", - добавил Венедиктов.

В конце января Кадыров назвал "пособниками террористов" члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой" Елену Милашину и потребовал их задержать. Заявления прозвучали на фоне ситуации с похищением супруги федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. В ответ редакция издания обратилась в Следственный комитет с требованиями возбудить уголовное дело против чеченского лидера.

1 февраля Кадыров подчеркнул, что республика "нещадно борется с террористами, где бы они ни находились". "Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились", - сказал политик.

За всю историю существования "Новой газеты" были убиты шесть журналистов, в редакцию неоднократно поступали угрозы.

Дело Янгулбаева

Ранее чеченские силовики силой увезли жену федерального судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву из Нижнего Новгорода в Грозный. По неподтвержденной информации, против нее и их сына Ибрагима возбудили уголовные дела.

По сообщениям, силовики считают Ибрагима, бывшего юриста "Комитета против пыток", одним из администраторов телеграм-канала оппозиционного движения 1ADAT, некоторые публикации которого суд в Грозном признал экстремистскими. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы.

Мусаеву обвиняют в применении насилия к полицейскому. Евросоюз призвал Россию освободить Мусаеву, США высказали озабоченность сообщениями о похищениях и задержаниях оппозиционеров в Чечне.

Ибрагим Янгулбаев считает, что преследования семьи связаны с его заявлениями о похищении и пытках его и его отца приближенными Кадырова. По его словам, его лично пытал сам Кадыров.

"Комитет против пыток" сообщил, что сам судья и его дочь Алия уехали из России из-за "угрозы их жизни". Рамзан Кадыров призвал страны, где укрываются Янгулбаевы, выдать их России, заявив, что в противном случае "с ними разберется первый же чеченец".

Угрозы семье бывшего судьи Верховного суда Чечни поступили и от депутата Госдумы от "Единой России" Адама Делимханова, который накануне записал обращение на чеченском языке. Он призвал убивать членов семьи Янгулбаевых и объявил кровную месть.

"Не зная покоя ни днем, ни ночью, наши тела, души, имущество, потомство - за вами. Отрывая вам головы, работая над вами, убивать вас. У нас с вами действительно вражда, кровная месть. Я это говорю и для тех, кто будет переводить на русский язык. У нас с вами вражда по всем направлениям. У нас с вами вражда, война, кровная месть. И у нашего потомства тоже", - приводит перевод слов Делимханова Би-би-си.

Зампредседателя комиссии Госдумы Николай Арефьев призвал Генпрокуратуру проверить слова Делимханова и "поставить его на учет", назвав его опасным для общества.

*признан СМИ-иноагентом в России