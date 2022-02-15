В российской тюрьме стартовал новый процесс над Навальным

В российской тюрьме стартовал новый процесс по делу против Алексея Навального. На этот раз лидера оппозиции обвиняют в неуважении к суду и мошенничестве.

Лефортовский районный суд Москвы решил проводить заседания непосредственно в исправительной колонии в городе Покрове во Владимирской области, где политик находится уже около года.

В актовом зал, где проходят слушания, запрещено использовать технику. Журналистам и адвокатам разрешили пронести только блокноты с ручками. Для прессы организовали видео трансляцию в отдельном помещении.

К слушаниям допустили не всех адвокатов, — Владимиру Воронину не разрешили участвовать в процессе из-за другого разбирательства. Судья Маргарита Котова посчитала важным в данном случае то обстоятельство, что Воронин представляет интересы первой среди соратников Навального обвиняемой по делу о создании экстремистского сообщества Лилии Чанышевой.

Вопрос о пожертвованиях

В первый день суда прокурор заявила о сговоре подсудимого с другими гражданами с целью незаконной смены власти, — передаёт ТАСС. Она оценила деятельность Навального как «экстремистскую», но сами обвинения связаны со сбором пожертвований в пользу Фонда борьбы с коррупцией и на кампанию политика на выборах президента России.

Выдвижение лидера оппозиции на пост главы государства представительница прокуратуры назвала «прикрытием» для сбора денег, которые, по версии следствия, расходовались на личные цели и на экстремизм. Речь идёт о сумме около 2,7 млн рублей, — эти деньги четверо потерпевших переводили Навальному и Фонду борьбы с коррупцией, который российские власти называют экстремистской организацией.

Оскорбление суда

В рамках того же дела Навального обвиняют в оскорблении мирового судьи Веры Акимовой на слушаниях в Москве по иску о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Дело было в начале 2021.

Поводом для разбирательства стал комментарий политика к видеоагитации за нашумевшие поправки в российскую Конституцию. Навальный называл это дело политически мотивированным, обвинял родственников ветерана и суд в использовании пожилого человека в корыстных целях и для решения политических задач.

Необычный процесс

Обвинения в мошенничестве и оскорблении суда Алексей Навальный категорически отвергает. Он настаивает на политическом характере и этого разбирательства. Ссылаясь на публикацию издания «Холод», политик обратил внимание на необычный формат слушаний — в исправительной колонии в другом регионе.

Судья Котова объяснила исключительные условия ведения процесса сообращениями эпидемической безопасности. Она отклонила просьбу защиты перенести суд за пределы здания исправительной колонии, а также разрешить использовать ноутбуки и диктофоны. Адвокаты также безуспешно требовали вернуть дело на доработку в прокуратуру, заявляя о существенных противоречиях в квалификации предполагаемых преступлений.

Год в заключении

Алексей Навальный находится в заключении с момента пересечения российской границы 17 января 2021 — политик тогда вернулся из Германии, несмотря на предупреждения об угрозе уголовного преследования. В Европе Навальный лечился и проходил реабилитацию после отравления. Ему стало плохо во время прелёта из Томска в Москву, самолёт экстренно посадили в Омске, а основателя ФБК госпитализировали в местную больницу.

При поддержке правительства Германии семья добилась перевода Навального в берлинскую клинику. Тогда он уже находился в коме. Впоследствии немецкие эксперты пришли к выводу, что политика отравили боевым веществом из группы «Новичок». Эти данные подтвердили другие европейские лаборатории, а также специалисты Организации по запрещению химического оружия.

Сам Навальный обвиняет президента Владимира Путина в покушении на его жизнь. Международная группа журналистов Bellingcat при поддержке соратников основателя ФБК провела расследование и пришла к выводам об участии сотрудников ФСБ в операции по убийству политика.

Кому он нужен-то? Если бы хотели (убить), довели бы до конца. Владимир Путин президент России об отравлении Навального

Кремль обвинения в причастности государственных служб к отравлению Навального отвергает. Российские власти сначала не признавали сам факт отравления, заявляя об обычных проблемах со здоровьем политика. Впоследствии Москва обвиняла западные страны в нежелании делиться информацией о состоянии россиянина и о ходе расследований.

Официальные лица не считают доказанными применение «Новичка» для отравления Навального и покушение на его жизнь. Несмотря на обращения адвокатов, активистов и политиков, уголовное дело о произошедшем с Навальным в России официально так и не было возбуждено.