Игровые технологии в помощь кораллам

Игровые технологии спешат на помощь ученым, которые занимаются контролем, защитой и спасением коралловых рифов по всему миру. Исследователи из команды 100 Island Challenge на протяжении многих лет изучают состояние здоровья и изменения кораллов, составляют карты, на которые наносят их местоположение в районе 100 разных островов. Это требует точной методической работы глубоко под водой. Ученые с помощью специально разработанной системы камер собирают изображения коралловых рифов, создавая цифровые 3D-рендеринги, которые можно детально изучить и использовать для наблюдения за тем, как эти популяции изменяются со временем.

Стюарт Санден, исследователь, 100 Island Challenge: "Наша цель на самом деле состоит в том, чтобы получить представление о том, что сегодня происходит с коралловыми рифами, и понять, что с ними будет завтра".

Собранные данные передаются инженерам. Затем их обрабатывают на компьютере с помощью специальной программы, позволяющей извлекать информацию из этих 3D-моделей способом, который раньше был невозможен. По словам специалистов, в основе их работы - огромные успехи, достигнутые индустрией видеоигр, и усовершенствование их технологий.

Вид Петрович, программист: "Мы используем преимущества невероятно мощного аппаратного обеспечения, которое существует благодаря играм. Но вместе с тем были разработаны и дополнительные преимущества в сфере устройств с человеческим интерфейсом и тому подобному, а также многих программных методов, алгоритмов. Все это пригодилось. Но оказалось, что в конечном итоге нам необходимо кое-что изменить, потому что цель немного другая".

По словам специалистов, благодаря развитию индустрии видеоигр передовые технологии стали настолько обыденными и дешевыми, что у исследователей появилась возможность применять их для поиска решений многих насущных проблем нашей планеты.