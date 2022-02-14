Изменения климата —сильнейшие за 200 тысяч лет

Современные климатические изменения — сильнейшие за 200 тысяч лет. В этом уверен генсек Всемирной метеорологической организации ООН Петтери Таалас. По его словам, происходящее прямо связано с использованием ископаемого топлива за последнее столетие с небольшим.

В понедельник начался виртуальный саммит организации с участием представителей более чем 200 стран. Их задача — завершить создание доклада ООН об изменениях климата, о том, как это процесс уже повлиял на природу и человека и чего ожидать в будущем.

Петтери Таалас, генсек ВМО:

"Есть особо уязвимые регионы, а именно тропические широты и развивающиеся страны. Сильнне всего уязвимы для изменений климата Африка, Южная Азия и тихоокеанские острова. Но в целом эти изменения видны уже по всему миру".

Одна из главных проблем, которая заботит ООН — сокращение запасов питьевой воды. Уменьшаются ледники, дающие начало рекам, а климат многих регионов становится суше. По данным экспертов организации, это уже привело и будет приводить к вооружённым конфликтам — учитывая, что нехватка воды для сельского хозяйства приведёт и к нехватке еды.