Попытка переворота в Гвинее-Бисау: неудача путчистов

В Гвинее-Бисау провалилась попытка государственного переворота. Президент западно-африканской страны Умару Сисоку Эмбало выступил в ночь на среду с обращением к народу, в котором заявил, что ситуация в столице "находится под контролем правительства", а также осудил "атаку на демократию". Ранее Эмбало написал в Твиттере: "Слава богу, я в порядке".

Накануне во вторник неизвестные вооруженные лица окружили Дом правительства, где проходило внеочередное заседание совета министров под председательством главы государства, а также в присутствии премьер-министра.

По сообщению Эмбало, здание находилось под обстрелом в течение пяти часов. Президент добавил, что есть "много погибших", но среди них нет членов правительства. Бойцам службы безопасности удалось вывести из здания руководство страны в 17:20 по местному времени.

Президент не назвал, кто конкретно стоит за неудавшимся путчем, однако указал на то, что нападавшие возможно были связаны с наркотрафиком.

В Экономическом сообществе стран Западной Африки (CEDEAO-ECOWAS) осудили попытку государственного переворота:

С тех пор, как в 1974 году Гвинея-Бисау обрела независимость от Португалии по итогам многолетней войны, в стране 4 раза власть захватывали путчисты. Последний по счету государственный переворот, устроенный военными, произошел в 2012 году.