Укрупнение фермерских хозяйств становится одной из общественно значимых проблем в Испании. Жители провинции Сеговия жалуются на последствия роста поголовья крупного рогатого скота:

— Это сказывает на качестве питьевой воды, которую приходится привозить из других мест. Это ощущается в воздухе, которым мы дышим. Очевидно, он не такой чистый, каким должен быть.

В провинции Сеговия почти 400 населённых пунктов признаны пострадавшими от загрязнения воды из-за земледельческих и животноводческих хозяйств. Власти региона рассматривают возможность запуска ещё около 40 крупных фермерских проектов. несмотря на протесты активистов.

«С одной стороны, мы хотим, чтобы все знали, что происходит, — объясняет представитель движения Campiña Viva Даниэля Постиго. С другой стороны мы просим администрацию Кастилии и Леона ввести мораторий и остановить эти проекты.

В Национальной ассоциации свиноводов Испании говорят, что крупные фермы создали 400 тысяч рабочих мест. По словам председателя объединения Мигеля Анхеля Хигуэры, их деятельность жестко ограничена законами, которые к тому же более строги для новых предприятий:

«Они обязаны применять лучшие из существующих технологий, которые были одобрены Евросоюзом, то есть работа на ферме должна быть организована таким образом, чтобы вредные выбросы в помещениях, где содержатся животные, были сокращены на 60%, и на 80% — в отстойниках, где хранится жидкий навоз».

Ещё одна проблема крупных ферм — это то, что они расположены в так называемой «пустой Испании» рядом с полузаброшенными поселениями. В отчете экоактивистов говорится, что распространение крупных животноводческих хозяйств мешает возвращению людей на эти территорий.

При этом экологи признают, что при нынешних объёмах потребления мяса сократить число таких крупных ферм невозможно. Даниэль Гонсалес из организации «Экологическое действие» призывает менять отношение людей к питанию:

«Это пагубно сказывается на окружающей среде, на здоровье населения, на социально-экономической ситуации. Такое потребление мяса приводит ко многим проблемам. Таким образом, очевидно, что мы должны резко сократить потребление мяса».

В Испании насчитывается в общей сложности около 86 000 интенсивных свиноводческих хозяйств. В Евросоюзе королевство остаётся лидером по поголовью свиней. При этом 80% свиноферм занимаются именно интенсивным животноводством, направленным на максимальную продуктивность.