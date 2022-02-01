Армения: спикер парламента принял отставку президента

Спикер армянского парламента подписал заявление об отставке президента Армена Саркисяна, представленное им 23 января, сообщается на сайте законодательного органа. Саркисян объяснил решение тем, что не может, находясь на должности президента, влиять на политику государства.

По конституции, до выборов нового президента его обязанности исполняет спикер парламента. Новые выборы главы государства должны состоятся не позже чем через 35 дней после принятия отставки предыдущего.

В воскресенье местные СМИ сообщили, что правящая партия "Гражданский договор" намерена выдвинуть на пост президента министра высокотехнологичной промышленности и бывшего мэра Еревана Ваагна Хачатуряна. Он был назначен на этот пост в августе 2021 года. Экономист по образованию, Хачатурян мэром армянской столицы в 1992-1996 годах.

В Армении президента избирает парламент сроком на семь лет. Кандидатуры выдвигают парламентские фракции. В действующем составе парламента республики, который был сформирован по результатам внеочередных выборов 20 июня прошлого года, 107 депутатов. Большинство мест (71 мандат) у партии Пашиняна "Гражданский договор", у оппозиционных "Армении" и "Честь имею" - 29 и 6 соответственно.