Армения vs Азербайджан в Международном суде ООН

Первые слушания по иску Армении против Азербайджана прошли в четверг в Международном суде ООН в Гааге. Ереван обвиняет Баку в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD) и ходатайствует о применении срочных мер. Среди них - возвращение армянских военнопленных, закрытие так называемого "Парка трофеев" в Баку, унижающего достоинство армян, а в также защита от разрушения и присвоения армянских религиозных и культурных объектов и прекращения риторики вражды.

"Этническая ненависть, которую власти Азербайджана излучают почти ежедневно, проникла практически во все слои азербайджанского общества, - сказал представитель Армении Егише Киракосян. - _Поколения за поколениями подвергаются обработке доктриной ненавистничества ко всему армянскому и армянам". _

Армения утверждает, что передала в суд материалы о пытках и казнях армянских гражданских лиц и военнопленных, об этнических чистках и стирании армянского культурного наследия в регионе.Среди них и видеоролики, которые распространяли в соцсетях азербайджанские военные. По словам представителей Еревана, спутниковые фотографии показали, что в начале года историческое армянское кладбище было заасфальтировано азербайджанцами для строительства дороги.

После изложения правовых аргументов Арменией во второй половине дня на суде выступили представители Азербайджана, отрицая выдвинутые обвинения и выступая в защиту своих действий в Нагорном Карабахе. При этом они заявили, что все манекены и каски убитых солдат из бакинского "Парка" уже убраны.

"Освободив свои территории от незаконной оккупации Армении, Азербайджан действовал или, скорее, реагировал. Не из-за этнической неприязни, а в ответ на вопиющее и незаконное применение силы против своего народа и своей суверенной территории", - заявил заместитель главы азербайджанского МИДа Эльнур Маммадов.

Баку также подал иск в Международный суд ООН о дискриминации и этнических чистках азербайджанцев со стороны Еревана. Слушания по этому делу начнутся в следующий понедельник

44-дневная война за Нагорный Карабах завершилась 9 ноября прошлого года подписанием заявления о прекращении огня при посредничестве России.