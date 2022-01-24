Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном

Ереван считает, что мирный договор с Баку должен быть подписан, но этот документ необходимо выработать в процессе переговоров, заявил в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Много говорится о подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Да, он должен быть подписан, но прежде этот документ должен быть оформлен, а это вопрос и результат переговоров", - сказал он на пресс-конференции, которая прошла на его странице в Facebook.

"Армения готова к этим переговорам, и об этом мы неоднократно заявляли", - подчеркнул премьер-министр.

Он также заявил, что Армения искренне желает установить дипломатические отношения с Турцией и открыть границы. По его словам, Армения при сохранении динамики переговоров с Анкарой может принять приглашение турецкой стороны на участие в дипломатическом форуме в Анталье.

"У нас уже состоялась встреча спецпредставителей по урегулированию армяно-турецких отношений. И если эта динамика сохранится, то большая вероятность, что Армения примет участие в дипломатическом форуме в Анталье, - сказал он. - Будет нелогично, если мы упустим возможность продолжить разговор. Следует отметить, что мировое сообщество поддерживает процесс урегулирования отношений, в том числе Россия, ЕС, США, государства региона".

Пашинян также высказался об отставке президента страны Армена Саркисяна, подчеркнув, что его политическая команда пока не определилась с кандидатурой преемника. "Я узнал об отставке президента за три часа до ее публикации. Армен Саркисян позвонил мне и сообщил о своем решении, - заявил премьер-министр. - Я спросил у него, это звонок для обсуждения? Он ответил, что нет, решение принято. Мы знали о его позиции по конституционным изменениям. Наши позиции отличаются. А доводы президента я принимаю к сведению и не считаю [возможным] их комментировать".

Саркисян, которого в 2018 году парламент избрал президентом, в воскресенье вечером подал в отставку. Свой шаг он объяснил тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике. Президент Армении избирается Национальным собранием (парламентом) на 7 лет, его отставку принимают также парламентарии. Согласно конституции республики, после сложения полномочий президента, парламент спустя 25 дней и не позже 35 дней должен избрать нового главу государства. Отсчет времени начинается с момента соответствующего заявления парламента.

Президент Армении избирается Национальным собранием (парламентом) на семь лет. Кандидатуры выдвигают парламентские фракции.