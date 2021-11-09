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Армения

Армения: протесты в годовщину перемирия

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 euronews
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Митинг в Ереване.
Митинг в Ереване.   -   Авторское право  Hrant Khachatryan/PAN Photo
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Оппозиционные силы Армении требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства. Призывы прозвучали на состоявшемся в Ереване митинге в годовщину окончания боевых действий в Карабахе. Представили части общества считают, что Пашинян не должен был подписывать в 2020 году договор о перемирии с Азербайджаном; оппозиция назвала документ незаконным, капитулятивным и унизительным для Армении.