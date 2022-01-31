Итоги португальских выборов

Главные итоги досрочных парламентских выборов в Португалии таковы:

Вопреки прогнозам, премьер-министру Антониу Коште удалось добиться поставленной цели - абсолютного большинства. Явка оказалась на высоком для страны уровне. Ультраправые заняли третье место, более чем десятикратно увеличив своё присутствие в парламенте. А Левый блок и коммунисты получили меньше голосов в результате ими же спровоцированного кризиса. Партия христианских демократов из-за неудачных итогов может прекратить существование. Либеральная инициатива на четвёртом месте.