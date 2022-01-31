На досрочных парламентских выборах в Португалии победу одержала Социалистическая партия премьер-министра страны Антониу Кошты. Ее результат - более 41% голосов. В общей сложности за социалистов, находящихся в стране у власти с 2015 года, проголосовали более двух миллионов португальских граждан.

Второе место заняла оппозиционная Социал-демократическая партия Руя Рио с результатом менее 28%, что оказалось хуже прогнозов. Ожидалось, что социал-демократам на этих досрочных выборах удастся составить серьезную конкуренцию партии премьер-министра.

Оправдать предвыборные прогнозы удалось ультраправой Chega ("Хватит"), которой прочили третье место по итогам голосования. За партию Андре Вентуры отдали голоса более 380 000 избирателей, и она финишировала с результатом более 7%, что является неплохим достижением по сравнению с результатами предыдущих выборов (1,29%). У ультраправых было всего одно место в парламенте, а теперь - более десяти.

Португальский политический аналитик и публицист Мигель Шимански в интервью Euronews выразил мнение, что в этот раз стратегия Социалистической партии сработала на "отлично".

"Две левые партии были наказаны, они потеряли голоса избирателей, а главная оппозиционная сила не выиграла от проведения досрочных выборов, как того ожидал Руй Рио. Одержать победу Коште помогли несколько факторов: успешная кампания по вакцинации населения от коронавируса, президент страны оказался полностью на стороне правительства, кабмин потратил миллионы на поддержку медиабизнеса в течение последних двух лет".

Вопреки опасениям явка на этих выборах оказалась одной из самых высоких. На избирательные участки пришли 57% граждан.

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза в ноябре объявил о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 30 января, так как парламент не смог утвердить государственный бюджет на 2022 год, представленный правительством. Коммунистическая партия и Левый блок отказались поддержать партнеров по коалиции, требуя повысить пенсии и поднять размер минимальной заработной платы выше планируемого соцпартией.

Четыре главных итога досрочных парламентских выборов таковы: