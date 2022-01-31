В поездке по Украине евродепутаты посетили Мириуполь

По Украине ездит делегация Европарламента. Цель миссии - сбор фактов, связанных с угрозами и действиями России против этой страны. Девять депутатов посетили Мариуполь, расположенный недалеко от государственной границы и на Азовском море. Город считается уязвимым городом из-за его промышленного значения, как важный порт с гаванью и перевалочный пункт.

Либерал из Франции хочет не только разобраться в ситуацией на месте, но и ​​продемонстрировать солидарность ЕС с украинским народом:

«Здесь ситуация напряженная, такой она остаётся уже многие годы, - сказала Натали Луазо. - Нас поражает спокойствие и стойкость населения, которое занимается своими делами, не желая поддаваться запугиваниям и манипуляции. Украина выбрала свой курс, она имеет право его прокладывать. Ей нужны надёжные партнеры, а ЕС - надежный партнер для Украины».

«Мы призываем Кремль к дескалации, пусть успокоится, - сказал немецкий правоцентрист Дэвид Макаллистер. - Нужно ослабить накал и в договориться о принципах. А первый наш принцип - мы не угрожаем никому в Европе и не используем военные средства друг против друга. Нужно урегулировать этот конфликт через дипломатию".

Европейская делегация посетила также украинскую воинскую часть, ознакомилась с проблемами безопасности на линии соприкосновения с силами сепаратистов Донбасса. Делегаты были проинформированы о непрекращающихся нарушениях режима прекращения огня.