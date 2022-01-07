Программу «О положении Союза” ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: Наконец-то мы избавились от 2021-го. Ушедший год был как пожар на свалке, где пандемия была всепоглощающим пламенем.

По словам экспертов в области здравоохранения, возвращение к чему-то, напоминающему нормальную жизнь, в значительной степени зависит от соблюдения определенных правил, например, чтобы каждый человек был вакцинирован.

Разочарование среди избранных политиков, чья работа заключается в обеспечении безопасности общества, привело к тому, что один из них потерял самообладание и разразился тирадой, прибегнув к яркой французской лексике. Эммануэль Макрон, поклялся "emmerder" ("достать" или даже "мочить в сортире") тех соотечественников, которые продолжают отказываться от прививок.

Борьба за место у стола переговоров с США и Россией

Очередной кризис, продолжающийся несколько лет, приближается к кульминации в январе этого года. На Востоке Украины войска этой страны находятся в состоянии повышенной боевой готовности, опасаясь российского вторжения.

На этой неделе Жозеп Боррель посетил Донбасс - это первая поездка главы внешнеполитического ведомства ЕС туда с момента начала конфликта в 2014 году. Боррель сам "достаёт" Вашингтон и Москву, которые не хотят, чтобы ЕС участвовал в дипломатических переговорах по деэскалации украинского кризиса:

«В этом диалоге участников больше, чем два. Это не только США и Россия. Если вы хотите говорить о безопасности в Европе, то европейцы должны быть частью стола переговоров».

ЕС не может позволить себе быть вытесненным из этого процесса. Любой конфликт между соседями Европы имеет последствия для безопасности блока, и любые экономические санкции могут ударить по нему самому. Страны ЕС по-прежнему расходятся во мнениях о том, что делать.

Во время поездки в Вашингтон новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сделала ещё одно предупреждение Кремлю:

«За российские акциями и действиями последует конкретная расплата. Новое нарушение суверенитета Украины со стороны России будет иметь серьёзные последствия».

Но переговоры об Украине тех, кто обладает реальной властью, состоятся в Женеве между США и Россией - без европейского участия.

Чтобы разобраться во всем этом, давайте пригласим опытного инсайдера глобальной дипломатии.

Архитектура безопасности с ЕС и РФ

Ко мне присоединяется Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности.

Гробе: Чего вы ожидаете от предстоящих переговоров Вашингтона и Москвы по Украине?

Ишингер: Думаю, нам нужно надеяться, что это будет начало, а не конец дипломатических усилий, что мы снова найдем подход к Россией и возобновим с ней обсуждения. Надеюсь, в конце концов мы договоримся о будущем устройстве того, что мы называем архитектурой европейской безопасности.

Вопрос: ЕС хочет участвовать в этих переговорах, но ни Байден, ни Путин не проявляют к этому интереса. Это ещё один признак слабости Европы на мировой арене? Если да, то как ЕС может это изменить?

Ишингер: Нет сомнений в том, что Европа слаба. Мы - группа из 27 стран, говорящая единым голосом о торговле. Но во внешней политике у каждой есть право вето. Другими словами, Евросоюзу очень сложно практически по всем иностранным делам говорить единым голосом и быть уважаемым международным игроком. Мы также не можем конкурировать с другими ядерными державами. Поэтому я считаю совершенно нормальным, что сейчас будет гамбит, серия дискуссий сначала между США и Россией. Но одно, конечно, должно быть заявлено ясно: будущее европейской безопасности не может решаться поверх голов европейцев. Его нельзя решить в отсутствие тех, кто является членами Европейского Союза или европейскими союзниками по НАТО.

Гробе: Вы предложили назначить уполномоченного по европейской безопасности. Зачем ЕС нужен такой новый пост?

Ишингер: Каждый раз, когда в наши дни предлагается новый закон или правило, кто-то проверяте его на соответствие, например, нашим климатическим целям. Сможем ли мы сделать то, что обещали в отношении климата, если мы примем этот конкретный закон? Таким же образом, до того, как Европейский Союз примет какое-либо будущее законодательство или постановление, позвольте шефу общей безопасности изучить его, ознакомиться с ним и выразить свое мнение. Совместим ли этот конкретный проект с интересами безопасности?

Гробе: И, наконец, вы возглавляете Мюнхенскую конференцию по безопасности с 2008 года, следующее заседание будет вашим последним в качестве председателя. За эти годы мир кардинально изменился - в чём будет наибольшая угроза безопасности впереди?

Ишингер: Мы, Запад, демократические страны, находимся под угрозой. Мы в обороне. Число стран, управляемых легитимными демократическими правительствами, меньше, чем в любой момент за последние 20 лет. Так что, давайте попробуем укрепить демократические свободные страны в мире. Это наше будущее. Это важно для наших детей.

Марш Трёх королей несмотря на ковид

Начало нового года было отмечено не только старыми конфликтами. Были и старые традиции, возродившиеся после затишья, вызванного ковидом.

Парад Трех мудрецов вернулся на улицы Мадрида, взволновав как детей испанской столицы, так и взрослых. Конечно, действовал протокол пандемии, было допущено только 7 тыс зрителей. Билеты были раскуплены за 12 минут. Те, кто не получил мест, могли следить за шествием по телевидению из дома.

Теперь есть надежда, что парад был лишь началом возвращения к нормальной жизни в Испании и остальной мире.

И на этой ноте: снова приветствуем 2022 год!"