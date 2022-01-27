Жители Донбасса - о переговорах

Жители самопровозглашённой Донецкой республики скептически отнеслись к переговорам, которые на фоне растущей напряжённости возобновились в среду в Париже между российскими и украинскими дипломатами при посредничестве Франции и Германии. Одни всё же позволяют себе надеяться, другие - нет.

_"Вообще-то сейчас вроде как-то зашевелились они. Надежда, конечно, какая-то есть, что а вдруг, действительно, что-то будет лучше. Ну, а там - кто его знает? Конечно, хотелось бы". _

"Ничего, абсолютно. Это ноль. Зеро. Получается, это просто понты гоняют, и всё. Чтобы галочку поставить, чтобы были переговоры".

"Глубоко я сомневаюсь, что они что-то решат нормально. Потому что Украина - это непонятно что. Она и на попятную идёт - и тут же ж стягивает войска к границе. Если бы что-то они б решали, никто б сюда не тянул ничего".

Хотя прорыва на переговорах не произошло, стороны обещали вновь встретиться через две недели в Берлине. За годы, прошедшие с первых обстрелов, дома и здания В Донецке всё больше разрушаются, а брошенные на улице разбитые автомобили никто не убирает. Жители мало надеются на скорые позитивные изменения в своей повседневной жизни: