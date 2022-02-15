Мнения евродепутатов об Украине, России, США и НАТО

Европейский Союз единым фронтом выступает за территориальную целостность Украины и неприосновенность её границ. Однако предстоящие в среду дебаты на сессии Европарламента в Страсбурге выявят разногласия между странами-членами ЕС по поводу отношений с Россией.

К диалогу с ней призывает лидер социалистов из Испании:

«Мы должны учитывать мнения всех сторон о территории и суверенитете, а также о том, как экономические санкции повлияют на определенные отрасли, - сказала Ираче Гарсиа. - Очевидно, что в случае военного вмешательства России против неё будут введены санкции. С этим согласно большинство в этом парламенте».

Но лидер фракции «Левые» считает, что Евросоюз должен нейтрально относиться к напряженности между Россией и Украиной, и между Россией и НАТО:

«С одной стороны, Владимир Путин прибегает к провокациям, направляя войска на границу, с другой стороны, НАТО и США провоцируют его, когда хотят расширить НАТО до пределов России, - сказала Манон Обри. - Что касается меня, то как француженка, я следую традициям де Голля. Наша традиция и наша позиция — это неприсоединение. Мы не должны выбирать, становиться нам на сторону России или на сторону НАТО».

Но польский правоцентрист и бывший министр иностранных дел Польши однозначно занял позицию против российского президента:

«Надо ему сказать, что если он вторгнется на Украину, то получит партизанскую войну, которую мы будем поддерживать, если понадобится, десять лет, - сказал Радослав Сикорский. - Мы заберём личные деньги Путина, которые прячут его виолончелист и его повар, а также его олигархи - в налоговых гаванях и западных банках".

Тем временем Европарламент одобрил новый пакет помощи Украине в размере 1,2 млрд евро. Депутаты обосновали это тем, что опасения по поводу потенциального российского вторжения уже наносят ущерб её экономике.