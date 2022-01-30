В Португалии проходят досрочные выборы в парламентКомментарии
Euronews
В Португалии в воскресенье проходят досрочные выборы в парламент. Президент республики Марселу Ребелу ди Соуза объявил об их проведении после того, как осенью парламент не смог утвердить государственный бюджет на 2022 год, представленный социалистическим правительством премьер-министра Антониу Кошты.
Избирательные участки открылись в восемь 8 утра по местному времени и закроются в 19 часов. Предварительные итоги голосования будут объявлены ночью.
На 230 мест в Собрании республики претендуют более 20 политических сил. Эксперты отмечают, что основная борьба развернется между Социал-демократической партией и Социалистической партией Португалии.
17:28
Предвыборные обещания фаворитов выборов:
- социалисты: увеличить минимальную месячную зарплату, которую получают более 800 000 человек в стране, до 900 евро к 2026 году. В настоящее время она составляет 705 евро. Партия также предлагает "начать национальный диалог" о четырехдневной рабочей неделе.
- социал-демократы: снизить подоходный налог и оказывать больше поддержки частным компаниям путем уменьшения ставки корпоративного налога с нынешних 21% до 17% к 2024 году.
16:00
По данным на 12:00, явка на нынешних досрочных выборах составляет 23,27% и является одной из самых высоких за последние годы:
Явка на выборах в национальный парламент на 12 часов дня по местному времени:
2022: 23.3%
2019: 18.8%
2015: 20.7%
2011: 20.0%
2009: 21.3%
2022: 23.3%
2019: 18.8%
2015: 20.7%
2011: 20.0%
2009: 21.3%
Источник: Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna
15:45
Ключевые моменты досрочных выборов в Португалии-2022:
- Выборы должны были состояться в 2023 году, но из-за разногласий по бюджету парламент был распущен и назначено внеочередное голосование
- Фавориты - Социалистическая партия и Социал-демократическая партия
- Власти обеспокоены возможной низкой явкой избирателей: на прошлых парламентских выборах не проголосовали более 50% граждан
- Ожидается, что с небольшим отрывом победу одержит Социалистическая партия, но ей нужно будет создавать коалицию для управления страной
- Ультраправая партия Chega ("Хватит"), как предполагают, может занять третье место, значительно улучшив результат, достигнутый на предыдущих выборах (1,9%)
04:20
Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Руй Рио проголосовал на выборах в парламент и призвал сограждан сделать то же самое.
"Я хочу обратиться к людям с призывом голосовать! Я понимаю, что в этот раз все происходит несколько иначе", - сказал он, вероятно, имея в виду влияние пандемии на процесс выборов. Около 10 процентов жителей страны сейчас находятся на самоизоляции.
Рио возглавляет СДП с 2018 года. В случае победы партии на выборах он исключил формирование коалиции с националистами.