Апатия избирателей в Португалии

Гражданам Португалии в воскресенье предстоит избрать 230 депутатов Национального собрания. Но согласно опросам общественного мнения, главным победителем может стать не политика, а нежелание приходить на избирательные участки. И причиной тому — не только эпидемия коронавирса, из-за которой 10% жителей страны находятся изоляции.

"Я голосовать не буду. Почему? Потому что пандемия в разгаре, много проблем со здоровьем. К тому же, партии много чего обещают, но что бы давать такие обещания нужны деньги, а у Португалии огромный долг. Любому, кто дает такие обещания, будет из очень сложно их выполнить", — говорит местный житель.

В прошлом году президентские выборы в Португалии прошли на фоне рекордной низкой явки -- на участие не пришли 60% обладающих правом голоса. Апатию к выборам проявляет в основном молодежь.

Представители старшего поколения решили показать пример:

"Я проголосую, потому что никогда не перестану голосовать, это обязанность. Но я больше не верю, что политики смогут что-то изменить, неважно какая партия победит".

"Голосование — это обязанность, но прежде всего — это право, и за это право кто-то боролся. Поэтому логично идти на выборы и я хочу, чтобы мои дочери тоже поняли что голосовать нужно".

Из Португалии передает корреспондент Euronews Феррейра ди Алмейда:

"На первых свободных выборах в Португалии после падения диктатуры в 1975 году явка составила 8,5%. На прошлых парламентских выборах не проголосовали более 50%. Такую негативную статистику может ухудшить и сложившийся санитарный кризис".