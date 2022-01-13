Болгария: тотальная слежка вне закона

Болгарские законы о тайной слежке не соответствуют критериям демократического общества. Такое заключение вынес Европейский суд по правам человека по итогам десятилетнего разбирательства. Соответствующее дело было возбуждено в 2012 году по иску двух болгарских юристов и двух правозащитных организаций, получивших сотни жалоб от граждан Болгарии.

Александр Кашамов, адвокат: "Новейшая история Болгарии полна ярких скандалов. В 2001 году был опубликован доклад прокуратуры, в котором говорилось о более чем 300 тысячах тайных операций по слежке, что беспрецедентно для нашей маленькой страны. Под незаконное наблюдение попали журналисты, политики и другие общественные деятели".

Эксперты пришли к выводу, что данные, полученные в ходе такой слежки, могут впоследствии использоваться в гнусных целях из-за отсутствия гарантий сохранений их тайны.

Михаил Экимджиев, юрист: "В результате этих операций они, например, могут узнать, что у вас нетрадиционная сексуальная ориентация или какие-то другие предпочтения. Так что это чрезвычайно чувствительная область, которая в некотором смысле более опасна, чем физическое воздействие".

Цветан Цветанов - бывший министр внутренних дел Болгарии. Его неоднократно обвиняли в прослушивании разговоров его политических соперников и даже президента в 2013 году.

Цветан Цветанов, бывший министр внутренних дел Болгарии: "Это был анонимный разоблачитель из Болгарской социалистической партии, но в ходе судебного разбирательства было установлено, что утверждение об устройстве слежения, в использовании которого меня обвиняли, оказалось несостоятельным. Мне сообщили, что за мной тоже когда-то шпионили. Но когда мы захотели выяснить мотивы, в суде нам сказали, что все материалы уничтожены. За прошедшие годы государству удалось усилить контроль за применением тайной слежки".

Судебные эксперты призывают новое правительство Болгарии к быстрой реакции, которая позволила бы заложить прочные основы для реформы существующих противоречивых законов.